Литературоведа из Шри-Ланки наградили медалью Александра Пушкина

Известный историк литературы и переводчик из Шри-Ланки Ранджана Сенасингхе награжден медалью Александра Пушкина за вклад в развитие культурных связей с Россией, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы посольства РФ в Коломбо Александр Ивин.





Сенасингхе - литературовед и историк искусства, в настоящее время исполняет обязанности главного редактора Национальной энциклопедии Шри-Ланки на сингальском языке. Также он председатель Русского литературного клуба при Русском доме в Коломбо, ведет радиопрограмму Государственной радиовещательной компании Шри-Ланки, посвященную творчеству русских писателей.





Ранджана Сенасингхе преподает русский язык на кафедре современных иностранных языков Факультета гуманитарных наук Университета Келания. Кроме того, он известен как переводчик с русского на сингальский язык: он перевел рассказы так называемого цейлонского цикла Ивана Бунина, а также произведения Антона Чехова, Максима Горького, Льва Толстого и других русских и советских авторов.









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