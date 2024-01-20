Зубной протез Уинстона Черчилля выставили на аукцион

Зубной протез премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля выставили на торги аукционного дома The Cotswold Auction Company в Англии, сообщает CTV News.





Отмечается, что этот протез был на Черчилле во время знаменитой речи 4 июня 1940 года после вступления Великобритании во Вторую мировую войну. Устройство было разработано дантистом Уилфредом Фишем, чтобы помочь премьер-министру преодолеть шепелявость.





Аукцион пройдет 6 февраля, оценочная стоимость лота составляет 13 тысяч долларов, передает Российская газета





Потеряв в юности несколько зубов, Черчилль постоянно носил с собой два комплекта протезов, причем нередко в приступе злости мог сломать один из них.





В аукционном доме отметили, что выставленный на торги протез, вероятно, был изготовлен в начале Второй мировой войны и стал одним из самых необычных лотов.