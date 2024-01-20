Союз театральных деятелей РФ утвердил состав жюри премии «Золотая маска»

Секретариат Союза театральных деятелей (СТД) РФ утвердил состав жюри и экспертных советов российской национальной театральной премии «Золотая маска», говорится в сообщении на сайте СТД.





«На своем очередном заседании секретариат утвердил персональные составы жюри сезона 2022-2023 гг. и экспертные советы текущего сезона премии «Золотая маска». Информация о персональных составах жюри и экспертных советов будет опубликована в ближайшие дни на сайте СТД РФ», — отмечается в сообщении.





Секретариат также утвердил дату вручения специальных премий «Золотая маска» «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» и «За поддержку театрального искусства России». Торжественная церемония вручения наград состоится в Международный день театра 27 марта 2024 года в Москве.





Секретариат принял дополнения в порядок выдвижения на соискание премии. Теперь к заявке необходимо будет приложить решение правления регионального отделения СТД РФ и рекомендательное письмо регионального органа культуры о поддержке выдвижения творческой работы на соискание премии.





Кроме того, утверждено решение общего собрания членов Союза театральных деятелей, проживающих и работающих в Донецкой Народной Республике, о государственной регистрации вновь созданного Донецкого регионального отделения СТД РФ. Теперь в союзе 78 региональных отделений.









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