Памятник «Героям земли Новгородской» открыли в Великом Новгороде

Памятник «Героям земли Новгородской» торжественно открыли в сквере Воинской славы Великого Новгорода, сообщает ТАСС.





Монумент установлен Российским военно-историческим обществом в рамках национального проекта «Культура». Событие приурочено к 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.





Местом увековечивания 98 имен новгородцев и уроженцев других мест, жизнь которых тесно связана с новгородской землей, был выбран сквер Воинской славы.

Как отметил мэр Великого Новгорода Александр Розбаум, ни один из городов страны не встречал освободителей практически пустым, кроме Новгорода, где после освобождения оставался всего 51 человек.





Российское военно-историческое общество провело открытый творческий конкурс, по результатам которого лучшей была признана работа архитектора Константина Фомина. Скульптура представляет собой четыре закругленных гранитных пилона с нанесенными фамилиями Героев Советского Союза.