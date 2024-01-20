Второй юбилейный концерт Лолиты отменен в Новосибирске

Концерт Лолиты Милявской, намеченный на 31 марта в честь 60-летия певицы, отменили в Новосибирске. Об этом сообщается на сайте Дома ученых, где должно было пройти мероприятие.





«Концерт Лолиты, запланированный на 31 марта 2024 года, не состоится. Купленные билеты подлежат возврату по месту приобретения», — говорится в сообщении на сайте Дома ученых Сибирского отделения РАН.





Ранее был отменен концерт певицы в Доме культуры железнодорожников в Новосибирске, который планировался 2 апреля.





Ранее газета «Культура» сообщала, что концерт Лолиты не пройдет в Омской филармонии в марте 2024 года, поскольку не заключен договор на аренду зала, сообщили в Минкультуры региона.









Фото: кадр из клипа «Марлен»