Россияне назвали любимых героев фантастических книг

Маги и ведьмы возглавили рейтинг любимых героев фантастической литературы у россиян, сообщили в пресс-службе литературной платформы «Литнет».





Как пояснили в Литнете, самыми любимыми фантастическими героями среди российских читателей стали маги и ведьмы, а также драконы — первое и второе место в рейтинге менялось на протяжении всего опроса, и в результате первые вырвались вперед с отрывом в 1%.





В фантастике российские читатели среди героев также выделяют оборотней и волков (38%), демонов (31%) и эльфов. (21%). Вампиры находятся лишь на 6-й строчке рейтинга (18%). Долгие годы они были на пике популярности еще до выхода популярных фильмов и сериалов.





Наиболее часто респонденты называли среди любимых героев юного волшебника Гарри Поттера британской писательницы Джоан Роулинг, ведьмака Геральта из Ривии из цикла польского писателя Анджея Сапковского и вампира Эдварда Каллена из саги «Сумерки» американской писательницы Стефани Майер. В топ-5 также Бен из книги «Черное пламя Раграна» Марины Индиви и Марины Эльденберт, а также эльфы Благого и Неблагого Двора из фэнтези Алисы Чернышовой «Очень эльфийский подарок».





Больше половины участников опроса (53%) считают магические академии наиболее привлекательным местом действия, в котором разворачиваются события книги.

Рейтинг составлен по результатам опроса, в котором приняли участие более 1,2 тыс. читателей со всей России. Опрос проводился литературной платформой «Литнет» в ноябре — декабре 2023 года.









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