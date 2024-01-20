В Якутске открылась выставка графики Зураба Церетели

Передвижная выставка графики «Зураб Церетели. Ода жизни» впервые открылась в Национальном художественном музее в Якутске, сообщила ТАСС генеральный директор музея Влада Тимофеева.





Выставка приурочена к 90-летию художника. В экспозиции представлено 68 графических листов, выполненных в основном в технике шелкографии. Экспозиция будет работать с 20 января по 10 марта.





Тимофеева напомнила, что Церетели дружил с якутским художником Афанасием Осиповым (1928-2017), в стенах Российской академии художеств была показана выставка якутских художников. В свою очередь заместитель генерального директора по научной и выставочной деятельности музея Юлия Кравцова сообщила, что Церетели в первую очередь воспринимают как скульптора, и выставка показывает, что он является великолепным художником-графиком.





Зураб Церетели — живописец, монументалист и скульптор, педагог и общественный деятель, народный художник СССР, Грузии и РФ, президент Российской академии художеств. Произведения художника украшают улицы и площади, государственные и общественные здания Москвы, других городов России, стран СНГ и многих зарубежных государств.









Фото: скриншот Youtube