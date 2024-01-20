Никита Кологривый призвал всех ждать его новых кинопобед

Актер Никита Кологривый в ответ на критику после вызвавшего резонанс интервью рассказал, что многие вещи были вырваны из контекста, и призвал ждать его новых кинопобед.

«Я считаю, что очень многое в этом интервью вырвано из контекста, очень многое желтая пресса солгала. Но ничего страшного, я думаю, что у нас порядочные зрители, я думаю, что у нас умные артисты, поэтому все прекрасно. Ждите следующих побед Никиты Кологривого», — сказал актер ТАСС





Ранее Кологривый дал несколько интервью, где раскритиковал нескольких своих коллег. В одном из последних интервью актер назвал скучными народного артиста РСФСР Александра Абдулова и народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского. Эти комментарии вызвали общественный резонанс, в том числе среди артистов и кинокритиков.





Фильмография 29-летнего Кологривого насчитывает более 60 проектов. Среди последних — сказка «По щучьему велению» и сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».





Фото: скриншот Youtube











