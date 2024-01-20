На Мосфильме состоялся концерт в честь 100-летия киностудии

На телеканале «Россия» 19 января прошла прямая трансляция исторического события — торжественного концерта «Первые 100 лет. Юбилей киностудии «Мосфильм», сообщили в пресс-службе телеканала «Россия».





Грандиозное по размаху мероприятие смогли увидеть миллионы россиян, а его онлайн-трансляция проходила на «Кинопоиске», который выступил партнером в чествовании столетнего юбилея старейшей киностудии страны.





Съемки концерта прошли в святая святых киностудии — в историческом Первом павильоне. В программе были представлены все жанры искусства: балет, художественное слово, знаменитые песни и композиции из культовых советских и российских фильмов и даже яркие каскадерские номера. Среди гостей Первого павильона были: Владимир Толстой, Андрей Смирнов, Александр Акопов, Сергей Никоненко, Светлана Дружинина, Анатолий Мукасей, Юрий Кара, Наталья Бондарчук, Александра Захарова, Николай Бурляев, Игорь Клебанов, Елена Цыплакова и многие другие.





Открыл концерт народный артист РСФСР, режиссер театра и кино Андрей Кончаловский Праздничный вечер провели Андрей Малахов и Дарья Златопольская.





В программе концерта-посвящения на сцене Первого павильона предстала 100-летняя хроника истории отечественного кинематографа, в становлении которого важную роль сыграл «Мосфильм». Со сцены прозвучали легендарные композиции из советских и современных фильмов: «Веселые ребята», «Кубанские казаки», «Летят журавли», «Белорусский вокзал», «Курьер», «Берегись автомобиля», «Я шагаю по Москве», «Служебный роман», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Асса» и других. На экране транслировались кадры, эпизоды, раскадровки из культовых отечественных кинофильмов.





Значительная часть концерта была посвящена чествованию ветеранов «Мосфильма»: 94-летнего звукорежиссера картины «Летят журавли» Игоря Майорова, 93-летнего оператора «Войны и мира» Анатолия Петрицкого, 84-летнего каскадера и постановщика трюков Александра Микулина и 85-летнего оператора фильмов «Курьер» и «Братья Карамазовы» Николая Немоляева, 99-летней старейшей работницы киностудии Марии Лясниковой.









Фото: Отдел внешних коммуникаций Дирекции маркетинга и внешних коммуникаций телеканала «Россия»