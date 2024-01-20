Худрук Театра сатиры Сергей Газаров высоко оценил премьерный спектакль «Пигмалион»

20.01.2024

Худрук Театра сатиры Сергей Газаров высоко оценил премьерный спектакль «Пигмалион»
Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Сергей Газаров назвал спектакль «Пигмалион» «разворотом в стилистике» и в сценографии.

Премьерные показы «Пигмалиона», который поставил Виктор Крамер, состоятся 20 и 21 января.

" Это действительно разворот во всем — в стилистике, в способе существования артистов на сцене, в сценографии. Виктор Крамер еще и художник-постановщик этого спектакля«, — приводит слова Газарова ТАСС

По его мнению, спектакль получился «настоящим острым театром, в котором существуют узнаваемые психотипы».

Ранее газета «Культура» сообщала, что главные роли в постановке исполняют Ангелина Стречина, Сергей Чонишвили и Алена Яковлева. В основу спектакля легла одноименная пьеса Бернарда Шоу.

«Наш спектакль про сложные отношения. Мучительные, иногда смешные, а иногда — парадоксальные — битва двух сильных личностей, и битва, несмотря на свою трагичность, прекрасна», — приводит пресс-служба театра слова Крамера.

Режиссер представит современное прочтение пьесы классика. Чонишвили исполнит главную роль — профессора Генри Хиггинса. В постановке также задействованы Сергей Климов, Ольга Кузина, Сергей Серов и другие артисты.


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