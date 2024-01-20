Худрук Театра сатиры Сергей Газаров высоко оценил премьерный спектакль «Пигмалион»

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Сергей Газаров назвал спектакль «Пигмалион» «разворотом в стилистике» и в сценографии.





Премьерные показы «Пигмалиона», который поставил Виктор Крамер, состоятся 20 и 21 января.





" Это действительно разворот во всем — в стилистике, в способе существования артистов на сцене, в сценографии. Виктор Крамер еще и художник-постановщик этого спектакля«, — приводит слова Газарова ТАСС





По его мнению, спектакль получился «настоящим острым театром, в котором существуют узнаваемые психотипы».





Ранее газета «Культура» сообщала, что главные роли в постановке исполняют Ангелина Стречина, Сергей Чонишвили и Алена Яковлева. В основу спектакля легла одноименная пьеса Бернарда Шоу.





«Наш спектакль про сложные отношения. Мучительные, иногда смешные, а иногда — парадоксальные — битва двух сильных личностей, и битва, несмотря на свою трагичность, прекрасна», — приводит пресс-служба театра слова Крамера.





Режиссер представит современное прочтение пьесы классика. Чонишвили исполнит главную роль — профессора Генри Хиггинса. В постановке также задействованы Сергей Климов, Ольга Кузина, Сергей Серов и другие артисты.









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