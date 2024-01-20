В Москве открыт прием заявок на юношеский конкурс «Творчество как профессия», сообщает Телеграм-канал Департамента культуры Москвы.





Он проводится в рамках одноименного профориентационного проекта для подростков, запущенного в сентябре 2023 года.





«Участники проекта «Творчество как профессия» уже узнали, какие специальности существуют в креативных индустриях и какие для них нужны навыки. Теперь в рамках конкурса они, их сверстники и студенты могут подготовить видеоролик или дизайн-проект, рассказ или статью, фотографию, рисунок или даже концепцию культурного мероприятия. Имена победителей станут известны весной», — рассказала заммэра Наталья Сергунина.





Ребят разделят на три возрастные категории: «Старт» (11–14 лет), «Дебют» (15–16 лет) и «Премьера» (абитуриенты, студенты до 20 лет).





Всего предусмотрено четыре номинации: «Текст»; «Визуальное искусство»; «Видео» и «Менеджмент в креативных индустриях».





Работы принимаются на сайте конкурса до 17 марта.









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