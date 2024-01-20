Новосибирский театр представит оперный спектакль «Сказка о царе Салтане»

Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) 26 января представит оперный спектакль «Сказка о царе Салтане», в котором впервые будут использованы декорации, сделанные с помощью искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе театра.





Для создания декоративного оформления видеохудожник Вадим Дуленко использовал нейросети. Полученные изображения впоследствии дорабатывались вручную.





По словам художника, искусственный интеллект позволяет упростить работу над оформлением спектаклей.





Спектакль «Сказка о царе Салтане» основан на одноименной сказке Пушкина и будет представлен 26-28 января на Малой сцене НОВАТа. Премьера приурочена к 225-летию со дня рождения поэта и 180-летию со дня рождения композитора Николая Римского-Корсакова. Постановка входит в цикл оперных спектаклей для детей «Пушкиниана».









Фото: Pixabay.com