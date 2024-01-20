В МХТ им. Чехова состоится премьера «Жаркого ковидного лета»

На Новой сцене МХТ им. Чехова 24 и 25 февраля пройдет премьера спектакля Татьяны Архипцовой по пьесе Ярославы Пулинович «Жаркое ковидное лето», сообщает Телеграм-канал театра.





У пьесы есть еще одно название — «Житие Алевтины Павловны и Федора Михайловича». Алевтина Павловна — специалист по Достоевскому, Федор Михайлович — названный в честь любимого писателя пёс, самая родная душа. Остальная семья с Алевтиной Павловной в вечном конфликте: дочь, увлеченная психоанализом, винит мать во всех своих бедах, у внучки-подростка свойственный возрасту бунт. И все бы ничего, но Федор Михайлович уже очень стар и, как выясняется, болен...





В главной роли этой камерной мелодраматической истории — народная артистка России Ольга Яковлева. Недавно ей была вручена премия «Звезда театрала» в самой почетной номинации, название которой вмещает судьбу, — «Легенда сцены».





В остальных ролях: Владимир Тимофеев, Алена Хованская, Софья Шидловская, Маргарита Якимова, Эдуард Чекмазов, Арсентий Журид / Мухтар-Али Мурзин, Вера Харыбина.









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