Больше 90 мероприятий пройдет в Москве в «Дни студенчества»

С 24 по 26 января в Москве состоятся десятки праздничных мероприятий, посвященных Дню российского студенчества — Татьянину дню, сообщает официальный портал мэра Москвы mos.ru.





Студенты смогут бесплатно посетить городские катки, экскурсии, концерты и фестивали, принять участие в соревновании «Лига Универов», квесте «Москва студенческая» и медиамарафоне.





Празднования пройдут в разных точках города. Студентов будут ждать на ВДНХ и в парках, поздравлять в метро и спортивных комплексах, приглашать на ознакомительные прогулки по университетам. Всего подготовили более 90 различных мероприятий. Большую часть праздничных событий и акций проведут бесплатно.





Студенты дневных или вечерних отделений высших и средних специальных учебных заведений также смогут принять участие в масштабном комплексе мероприятий «Дни студенчества в молодежной столице России». Они будут поддерживать участников соревнований, посетят праздничный концерт, мастер-классы и квесты. Выбрать праздничные мероприятия и зарегистрироваться на них можно на портале «Молодежь Москвы».





Сегодня в Москве проживают больше 3,2 млн молодых людей. У них есть все возможности для развития, а в декабре прошлого года город стал молодежной столицей России.









Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»