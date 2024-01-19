В Омане впервые выступит балетная труппа Большого театра

Балетная труппа и оркестр Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России впервые выступит в Омане с гастролями. Об этом журналистам сообщила пресс-служба ГАБТ.





Артисты представят балет Александра Глазунова «Раймонда» в постановке Юрия Григоровича. Показы пройдут с 25 по 27 января на сцене Королевской оперы Маската, столицы Султаната Оман.





«Для выступлений российским артистам предоставлена главная театрально-концертная площадка страны», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Большого театра.





В ГАБТ напомнили, что в 2019 году на главной сцене Омана впервые выступила оперная труппа и оркестр. Артисты представили оперу Сергея Баневича «История Кая и Герды». В постановке участвовали ведущие солисты труппы Анна Нечаева, Анна Храпко, Юлия Мазурова, Олег Долгов, Бехзод Давронов, Эльчин Азизов, Денис Макаров и другие. За дирижерский пульт встал Филипп Чижевский.





В рамках предстоящих гастролей на сцену Королевской оперы Маската выйдут звезды балетной труппы Большого театра: Юлия Степанова, Алена Ковалева, Екатерина Крысанова, Дмитрий Выскубенко, Артемий Беляков, Дмитрий Смилевски, Михаил Лобухин, Никита Капустин и другие. Дирижирует Павел Сорокин.









Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва