Леонид Ярмольник пожалел Никиту Кологривого после критики актера коллег по цеху

Актер Леонид Ярмольник признался, что ему жалко артиста Никиту Кологривого. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.





В беседе с агентством Ярмольник ответил на вопрос, правильно ли «устраивать подобный хайп» на пике карьеры. Речь идет о ситуации, когда Кологривый раскритиковал знаменитых артистов.





«Я могу просто ответить: мне его жалко. Этого человека, этого Кологривого жалко. Я думаю, что он дурак. Все», — подчеркнул Ярмольник.





Актер добавил, что если занимаясь этой профессией Кологривый не понимает, до какой степени «талантлив и уникален Смоктуновский» и до какой степени «пронзителен, точен, обаятелен Абдулов», то ему жалко коллегу. Ярмольник намекнул, что на месте артиста он бы «завязал с профессией». Хотя бы для того, чтобы его не сравнивали со Смоктуновским и Абдуловым, заключил актер.





Напомним, Леонид Ярмольник 22 января отпразднует юбилей. Артисту исполнится 70 лет.









Фото: YouTube