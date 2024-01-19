Леонид Ярмольник пожалел Никиту Кологривого после критики актера коллег по цеху

19.01.2024

Леонид Ярмольник пожалел Никиту Кологривого после критики актера коллег по цеху
Актер Леонид Ярмольник признался, что ему жалко артиста Никиту Кологривого. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

В беседе с агентством Ярмольник ответил на вопрос, правильно ли «устраивать подобный хайп» на пике карьеры. Речь идет о ситуации, когда Кологривый раскритиковал знаменитых артистов.

«Я могу просто ответить: мне его жалко. Этого человека, этого Кологривого жалко. Я думаю, что он дурак. Все», — подчеркнул Ярмольник.

Актер добавил, что если занимаясь этой профессией Кологривый не понимает, до какой степени «талантлив и уникален Смоктуновский» и до какой степени «пронзителен, точен, обаятелен Абдулов», то ему жалко коллегу. Ярмольник намекнул, что на месте артиста он бы «завязал с профессией». Хотя бы для того, чтобы его не сравнивали со Смоктуновским и Абдуловым, заключил актер.

Напомним, Леонид Ярмольник 22 января отпразднует юбилей. Артисту исполнится 70 лет.


Фото: YouTube