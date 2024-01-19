В театре «У Никитских ворот» в Москве открылась 10-я Неделя памяти жертв Холокоста

Официальное открытие московского этапа десятой Недели памяти жертв Холокоста состоялось 18 января в театре «У Никитских ворот». В этом году памятные мероприятия проходят в 80 регионах России до конца месяца.





В Российском еврейском конгрессе сообщили об открытии московской программы десятой по счету Недели памяти жертв Холокоста. Вечер начался с поздравления с 100-летним юбилеем Ивана Мартынушкина — ветерана Великой Отечественной войны, старшего лейтенанта, командира роты 1087-го стрелкового полка 322-й дивизии 60-й армии первого Украинского фронта. Он лично участвовал в освобождении узников концлагеря Аушвиц.





Также в рамках программы состоялся музыкально-драматический перформанс в постановке народного артиста РФ, худрука театра «У Никитских ворот» и члена Общественного совета РЕК Марка Розовского. Артисты представили музыкальные, лирические и драматические отрывки из спектаклей театра. Народный артист РФ Михаил Филиппов прочел рассказ драматурга Александра Гельмана «Дети и смерть». Прозвучала поминальная молитва «Кадиш», а также Hostias и Sanctus из «Реквиема» Моцарта, фрагменты кантаты «Гимн наций» и «Хор пленных иудеев» из оперы «Набукко» Верди.









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