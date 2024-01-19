Режиссер Кристофер Нолан получит почетную награду на церемонии вручения премии «Сезар» в Париже

Режиссер Кристофер Нолан заберет почетную награду на предстоящей 49-й церемонии вручения французской премии «Сезар» в Париже 23 февраля. Об этом информирует Deadline.





Портал сообщил об очередной награде режиссера «Оппенгеймера». Фильм уже принес Нолану пять «Золотых глобусов».





В заявлении Академии «Сезар» говорится, что выпуск каждой работы режиссера становится настоящим событием.





«С момента своего дебюта в фильме «Преследование» Кристофер Нолан проявил страсть, непоколебимую приверженность театральному кинематографическому опыту и постоянно расширяет границы повествования», — говорится в сообщении.





Академия также объявила, что режиссер Аньес Жауи будет удостоена почетной награды. Номинантов на 49-ю премию «Сезар» объявят 24 января.









Фото: YouTube