Стартовал прием заявок на конкурс артистов балета и хореографов в номинации «Характерный и народно-сценический танец»

Прием заявок на Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов в номинации «Характерный и народно-сценический танец» стартовал 19 января. Об этом сообщили в Министерстве культуры России.





Художественным руководителем конкурса является народный артист СССР, балетмейстер Государственного академического Большого театра, профессор Юрий Григорович. Проходить смотр будет в Йошкар-Оле на сцене Марийского государственного театра оперы и балета имени Сапаева. Даты проведения конкурса — с 7 по 14 апреля.





Участниками могут стать как студенты специализированных хореографических учебных заведений России, так и состоявшиеся профессиональные артисты и хореографы в возрасте от 25 до 30 лет включительно на момент открытия смотра. Конкурс учрежден распоряжением Правительства РФ и Министерством культуры России. Организатором выступает Росконцерт.









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