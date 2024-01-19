В Калининграде открылась выставка произведений художников блокадного Ленинграда

Выставка работ художников блокадного Ленинграда открылась в Калининградском историко-художественном музе в рамках проекта «Музы непокоренного города. К 80-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда». Об этом журналистам сообщила пресс-служба учреждения.





Экспозицию составили более 100 предметов из фондов Музея современной истории России и Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Выставка будет работать в Калининграде до 25 февраля, передает ТАСС





«Организаторами выступили Президентский фонд культурных инициатив, Российское историческое общество и Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Центр народного просвещения»», — уточнили в пресс-службе.





Калининградский областной историко-художественный музей стал первым, где открылся проект. Позднее экспозиция развернется в Москве – в Музее современной истории России. Затем переместится в Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник.









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