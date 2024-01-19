Роман Водолазкина «Оправдание Острова» номинировали на Дублинскую премию

Прозаик Евгений Водолазкин и его роман «Оправдание Острова» вошли в лонг-лист Дублинской премии. Об этом говорится на сайте ирландской литературной премии.





В английской версии роман Водолазкина получил название A History of the Island. Перевела книгу американская переводчица и лауреат премии «Читай Россию» Лиза Хейден. В случае победы писатель поделится с ней выигрышем.





Действие произведения Водолазкина разворачивается на Острове, которого нет на карте. Однако его существование не вызывает сомнений. В книге Средневековье переплетается с современностью.





На премию роман номинировала Всероссийская библиотека иностранной литературы. Помимо произведения Водолазкина, отбор прошли еще 69 книг, выдвинутых 80 библиотеками 35 стран мира.





Ранее в список Дублинской премии из российских писателей попадал только Виктор Пелевин с романом «Чапаев и Пустота» в 2001 году. Однако тогда приз достался канадскому автору Алистеру Маклеоду с произведением «Без особых потерь».





Шорт-лист из шести главных номинантов будет опубликован 26 марта. Лауреата назовут 23 мая. Приз составит 100 тысяч евро.









Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва