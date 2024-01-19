Мастерская скульптора Аникушина в Петербурге вошла в реестр памятников

Мастерская скульптора Михаила Аникушина в Санкт-Петербурге пополнила реестр памятников в качестве выявленного объекта культурного наследия. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).





Здание было построено в 1960-е годы для создания грандиозного монумента Ленину. Председатель КГИОП Сергей Макаров распорядился включить мастерскую Аникушина в перечень выявленных объектов культурного наследия.





«Статус памятника защищает здание от сноса и существенного изменения облика, все работы в нем должны вестись по согласованию с КГИОП», — уточнили в пресс-службе.





Мастерская появилась на месте старой оранжереи Вяземского сада в Петроградском районе после победы скульптора Аникушина и архитектора Валентина Каменского в конкурсе на проект памятника к 100-летию со дня рождения Ленина (1968). Тогда для создания восьмиметровой скульптуры не нашлось подходящего помещения. Созданный в мастерской памятник установили в 1970 году на Московской площади в Петербурге перед зданием Дома Советов. Находится здание, где работал скульптор, по адресу Вяземский переулок, 8.









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