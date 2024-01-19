Виолончелистка из России стала лауреатом германской премии имени Леонарда Бернстайна

19.01.2024

Виолончелистка из России стала лауреатом германской премии имени Леонарда Бернстайна
Российская виолончелистка Анастасия Кобекина стала лауреатом германской премии имени Леонарда Бернстайна 2024 года. Об этом свидетельствует информация на сайте музыкального фестиваля федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн (SHMF).

В сообщении уточнили, что 29-летняя россиянка считается одной из самых перспективных виолончелисток своего поколения.

«Она сочетает в себе техническое мастерство и внутреннюю теплоту», — объяснил выбор судей художественный руководитель фестиваля Кристиан Кунт.

По его словам, жюри особенно впечатлила та легкость, с которой музыкант переключается между разными стилями и эпохами.

Вручение премии состоится в рамках фестиваля SHMF. Сроки его проведения — с 6 июля по 1 сентября в Любеке. Лауреат выступит с концертом 12 июля.

Анастасия Кобекина — уроженка Екатеринбурга. В 2012 году виолончелистка окончила Центральную музыкальную школу при Московской консерватории. Также она обучалась в Академии в Кронберге на западе ФРГ, Берлинском университете искусств, Парижской консерватории, Высшей школе музыки и исполнительских искусств во Франкфурте-на-Майне.


Фото: YouTube