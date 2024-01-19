В Петербурге пройдут последние показы спектаклей по пьесам Макдонаха

Пермский Театр «У Моста» покажет в Санкт-Петербурге спектакли по пьесам знаменитого современного британо-ирландского драматурга Мартина Макдонаха. Труппа выступит на сцене Театра «На Литейном».





Отмечается, что это будут последние показы спектаклей по Макдонаху в России. Худрук театра Сергей Федотов назвал причину РГ





«Заканчиваются сроки лицензий», — объяснил он журналистам.





29 января зрителей ждет «Калека с острова Инишмаан». Спектакль получил «Золотую маску» в 2010 году.





30 января труппа сыграет «Красавицу из Линэна». Постановка является обладателем восьми лауреатских дипломов.





На следующий день зрители Театра «На Литейном» увидят «Безрукого из Спокэна». Спектакль стал номинантом премии «Золотая маска» 2012 года, а также обладателем восьми лауреатских дипломов российских и международных фестивалей. Драматург передал пьесу театру с эксклюзивным правом второй мировой премьеры.









Фото: «Безрукий из Спокэна» / YouTube