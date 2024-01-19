Бывший гендиректор Большого театра Владимир Урин возглавил благотворительный фонд

19.01.2024

Бывший гендиректор Большого театра Владимир Урин возглавил благотворительный фонд
Бывший гендиректор Государственного академического Большого театра Владимир Урин возглавил некоммерческий благотворительный фонд «Поддержки и развития Школы-студии МХАТ». Об этом информирует «Интерфакс».

Уточняется, что Урин занял новый пост 16 января. Ранее президентом благотворительного фонда был Александр Фокин.

Основным видом деятельности организации является дополнительное образование детей и взрослых. Президент школы-студии МХАТ Анатолий Смелянский и худрук МХТ имени Чехова Олег Табаков учредили фонд в 2002 году.

Напомним, Владимир Урин покинул Большой театр в декабре 2023 года. Художественный руководитель и гендиректор Мариинского театра Валерий Гергиев занял его пост.


Фото: YouTube