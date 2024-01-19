Бывший гендиректор Большого театра Владимир Урин возглавил благотворительный фонд

Бывший гендиректор Государственного академического Большого театра Владимир Урин возглавил некоммерческий благотворительный фонд «Поддержки и развития Школы-студии МХАТ». Об этом информирует «Интерфакс».





Уточняется, что Урин занял новый пост 16 января. Ранее президентом благотворительного фонда был Александр Фокин.





Основным видом деятельности организации является дополнительное образование детей и взрослых. Президент школы-студии МХАТ Анатолий Смелянский и худрук МХТ имени Чехова Олег Табаков учредили фонд в 2002 году.





Напомним, Владимир Урин покинул Большой театр в декабре 2023 года. Художественный руководитель и гендиректор Мариинского театра Валерий Гергиев занял его пост.









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