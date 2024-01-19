Начался юбилейный фотоконкурс «Самая красивая страна»

Стартовал прием работ на юбилейный десятый фотоконкурс «Самая красивая страна». Русское географическое общество начало принимать фотографии.





Принять участие в конкурсе авторы работ могут до 31 марта 2024 года. Имена финалистов определят до 12 мая. В марте и апреле каждую фотографию оценят как минимум три члена экспертной комиссии конкурса. Работы, не соответствующие условиям, будут отсекаться. Также отберут снимки для полуфинала.





Затем эксперты выберут лучшие работы. По десять фотографий определят в каждой номинации основного конкурса, по пять – в номинациях детского.





С 13 по 26 мая состоится онлайн-голосование за приз зрительских симпатий. До 30 июня жюри соберется в заочном формате, чтобы проголосовать за три из десяти работ финалистов в каждой из номинаций. По итогам выберут победителей, а также обладателей второго и третьего мест.





В судейский состав 2024 года вошли известные фотографы, кинорежиссеры, актеры, искусствоведы. Неизменным членом жюри выступает президент Русского географического общества Сергей Шойгу.









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