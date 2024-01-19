Прием заявок на Национальную премию «Россия — страна возможностей» продлен до 31 января 2024 года, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Премия создана по поручению президента России Владимира Путина для выявления и поддержки жителей России, которые запускают положительные изменения, реализуют и создают новые возможности в различных сферах жизни.



Подать заявку может любой житель России, выбрав одну из 13 номинаций: «Здравоохранение и медицина», «Предпринимательство», «Лидерство», «Информационные технологии и искусственный интеллект», «Экология», «Туризм», «Спорт и уличная культура», «Наука и технологии», «Инклюзия», «Творчество и искусство», «Медиа», «Образование» и «Развитие регионов».



Победители премии будут определены в Москве на Международной выставке-форуме «Россия».