По поручению президента библиотеки ЛНР получили почти 400 тысяч книг

Библиотеки Луганской Народной Республики в 2023 году получили почти 400 тысяч книг по поручению президента России.
Об этом сообщил министр культуры республики Дмитрий Сидоров.
«В 2023 году президентом Российской Федерации было дано поручение по укомплектованию фондов общедоступных библиотек новых субъектов Российской Федерации произведениями классической и современной художественной литературы. В течение августа-сентября 2023 года в республику прибыло 398 168 экземпляров новых изданий, которые были получены библиотеками республики», — приводит слова Сидорова агентство
ТАСС.
В августе 2023 года президент России Владимир Путин объявил, что выделил из резервного фонда деньги, на которые будет напечатано более 2,5 млн книг для школьных и публичных библиотек новых регионов России.
Комплекты книг включают произведения для всех уровней образования.
Фото: пресс-служба Министерства культуры России