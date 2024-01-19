Реконструкция фондохранилища Музея современной истории России начнется в 2024 году

В 2024 году начнется реконструкция здания фондохранилища Музея современной истории России.



Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в Telegram.



В пятницу, 19 января прошло заседание оргкомитета по празднованию 100-летия Музея современной истории России. Мероприятие прошло под председательством главы Российского исторического общества, директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.



«В этом году при нашей поддержке в музее начнется реконструкция здания фондохранилища. А также реставрация уникальной коллекции плакатов «Окна ТАСС». Восстановят 100 предметов сотрудники Центра имени Грабаря», — говорится в сообщении.



Ольга Любимова добавила, что в честь юбилея музея пройдут 19 выставок. В их числе проект «Магистраль. К 50-летию начала строительства БАМ», экспозиция «НАТО: история обмана» на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, выставки «Ход королевы» и «Дары вождям» в Екатеринбурге и Саратове. Также в планах выпуск юбилейной почтовой марки, создание фильма и другие праздничные мероприятия.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova