Более 30 мировых премьер вошло в программу 46-го ММКФ

19.04.2024

Более 30 мировых премьер вошло в программу 46-го ММКФ
Программа 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) включает более 30 мировых премьер.

Об этом рассказал программный директор смотра Иван Кудрявцев, передает ТАСС.

Кудрявцев сообщил, что в прошлом году было 26 мировых премьер. В их числе «Лесной царь», «Семь черных бумаг», «Нелюбимка», «Пришелец».

«Все они разные как по жанру, так и по посылу. Поэтому будут оправданы ожидания максимального круга зрителей», — приводит агентство слова Кудрявцева.

Россию на основном конкурсе фестиваля представит картина Ивана Соснина «Пришелец».

46-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 апреля. Смотр проводится с 1935 года. С 1999 года кинофестиваль проводится каждый год. Президентом фестиваля является Никита Михалков.


Фото: Pixabay.com