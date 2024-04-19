Анимационная студия впервые в истории Каннского кинофестиваля получит «Золотую пальмовую ветвь»

Японская анимационная студия Ghibli получит «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, сообщили организаторы смотра.



Награда впервые в истории смотра будет вручена не человеку, а компании. Студия удостоена почетной награды за вклад в кинематограф.



«Для меня большая честь и радость, что студия удостоена почетной "Золотой пальмовой ветви". Я хотел бы от всего сердца поблагодарить Каннский кинофестиваль. Сорок лет назад Хаяо Миядзаки, Исао Такахата и я основали студию Ghibli с желанием донести качественную анимацию до детей и взрослых всех возрастов. И хотя мы с Миядзаки значительно постарели, я уверен, что студия продолжит решать новые задачи под руководством молодых сотрудников, которые сохранят ее дух», — прокомментировал вручение высокой награды соучредитель студии Тосио Судзуки.



Последним фильмом производства Ghibli стала работа Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица». Фильм продолжает идти в прокате, его мировая касса составила 294,2 млн рублей.



77-й Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая.









Фото: кадр из фильма "Мальчик и птица"