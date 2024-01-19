В Музее Победы пройдет научная конференция к 80-летию снятия блокады Ленинграда, передает пресс-служба учреждения.



Мероприятие пройдет 26 января.



«Непокоренный Ленинград стал одним из важнейших символов стойкости и мужества нашего народа в годы Великой Отечественной войны. 872 дня блокады отразились на судьбах миллионов людей. Тяготы и лишения блокадных дней оставили глубокий след в истории семей, учреждений, улиц и домов Северной столицы. Правду об этих событиях должен знать каждый», — рассказали в музее.



В конференции примут участие историки, специалисты различных направлений. Важнейшей темой встречи станет акт спланированного геноцида, проводимого нацистами на территории СССР. Будут также затронуты вопросы участия в геноциде национальных подразделений, в том числе частей финской армии.



На конференции будут представлены новые рассекреченные материалы о блокаде, раскрыты малоизвестные подробности прорыва окружения, рассказано о повседневной жизни ленинградцев, о подвиге солдат, моряков, рабочих, ученых, обычных горожан.



К конференции благодаря онлайн-трансляции присоединятся члены Ассоциации исторических и военно-исторических музеев, объединяющих более 150 музеев страны, а также участники проекта «Территория Победы».









Фото: пресс-служба Музея Победы