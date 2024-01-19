Названа дата выхода 50-го фильма Вуди Аллена «Великая ирония»

Российская премьера романтического триллера Вуди Аллена «Великая ирония» состоится в онлайн-кинотеатре Kion 26 января, передает пресс-служба сервиса.



В основу сценария 50-го по счету фильма режиссера легла история супружеской неверности. Действие картины происходит в Париже.



Молодая жена финансиста Жана Фанни ходит на светские вечера, покупает украшения и не в курсе, чем занимается ее муж. Однажды женщина встречает друга детства, который приехал во Францию дописывать роман, и начинает изменять мужу. Супруг, почувствовав обман, нанимает детектива, чтобы убедиться в подозрениях.



Главные роли в фильме сыграли Лу де Лааж, Нильс Шнайдер, Анна Лаик.



Мировая премьера картины «Великая ирония» прошла на Венецианском кинофестивале. Вуди Аллен ранее заявлял, что «Великая ирония» станет его последней работой.









Фото: кадр из фильма "Великая ирония"