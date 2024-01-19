Скончался солист Большого симфонического оркестра Чайковского Михаил Шиленков

19.01.2024
В Москве обнаружен мертвым солист Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского, заслуженный артист России Михаил Шиленков.
Артист найден мертвым в отеле, передает
ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.
Сообщается, что музыкант был найден мертвым в ванной комнате отеля в Расторгуевском переулке в центре Москвы.
Согласно предварительным данным, смерть не носила криминального характера, на теле погибшего не обнаружено следов насилия.
Причина смерти будет установлена по итогам экспертизы.
Михаил Шиленков работал в оркестре «Молодая Россия», Московском государственном академическом симфоническом оркестре под управлением П. Когана, с 2003 года был солистом Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского.
Фото: Скорая помощь. Москва/YouTube