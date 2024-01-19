Новосибирский симфонический оркестр отправится в тур по России

Новосибирский академический симфонический оркестр отправится в гастрольный тур по России.



Гастроли приурочены к 100-летию со дня рождения народного артиста СССР дирижера Арнольда Каца, основателя коллектива.



«Для нас это очень важный момент, 100 лет Арнольду Михайловичу. Это отец оркестра. В октябре нас ждет большой тур по городам России — это будет Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Нижний Новгород, Тюмень. Все эти концерты мы будем исполнять в честь создателя нашего оркестра», — рассказал художественный руководитель и главный дирижер оркестра Дмитрий Ботинис.



В рамках тура оркестр исполнит известные произведения из репертуара Каца.



«Также формат еще обсуждается, но будет концерт обязательно с участием учеников Арнольда Михайловича, они выйдут за пульт к оркестру. Сейчас ученики Каца работают по всему миру», — рассказал управляющий оркестром Николай Сизиков.









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