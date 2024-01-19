Стартовал прием заявок на гранты для московских кинопроизводителей

В Москве стартовал прием заявок на гранты для московских производителей фильмов.



Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в соцсетях.



«Возместим затраты, понесенные с 20 сентября до 31 декабря прошлого года на аренду объектов государственной собственности и общественных пространств Москвы, а также организационно-технические расходы на съемки», — указано в сообщении.



Отмечается, что для получения гранта нужно подать заявку и собрать пакет документов до 29 февраля. Поддержка осуществляется организациям, зарегистрированным в столице и подавшим заявки на проведение киносъемочных работ через сайт Московской киноплатформы.



Гранты предоставляет Агентство креативных индустрий. Они являются частью городского проекта «Москва — город кино».









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