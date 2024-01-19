В Новосибирске перенесли реконструкцию театра «Старый дом»

В Новосибирске реконструкцию одного из старейших театров «Старый дом» перенесли на 2025 год, передает пресс-служба учреждения.



«Реализация проекта по реконструкции здания театра отложена в связи с тем, что проект недополучил финансирование на 2024 год», — рассказали в театре.



Отмечается, что начало работ будет рассматриваться в следующем году.



Работы по реконструкции театра планируется проводить в два этапа: строительство нового корпуса и модернизация действующего здания.



Предполагается, что корпус вместит зрительный зал на 300 мест, появятся необходимые технологические помещения. Стоимость работ оценивается в 1,6 млрд рублей.









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