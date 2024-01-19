«Россия» проведет трансляцию концерта в честь 100-летия «Мосфильма»

В эфире телеканала «Россия» пройдет трансляция концерта «Первые 100 лет. Юбилей киностудии «Мосфильм».



Участие в концерте примут известные режиссеры, актеры, музыканты, звезды балета.



«В этом году главная киностудия страны — "Мосфильм" — отмечает 100-летний юбилей. Главным событием этого праздника кино станет торжественный концерт "Первые 100 лет. Юбилей киностудии "Мосфильм", который пройдет в прямом эфире телеканала "Россия" 19 января в 21:30. Одновременно с этим в онлайн-версии концерт можно будет увидеть на "Кинопоиске", который выступает партнером в чествовании столетнего юбилея старейшей киностудии страны», — говорится в сообщении вещателя.



Съемки пройдут в историческом Первом павильоне, где проходила работа над фильмами, вошедшими в золотой фонд отечественного и мирового киноискусства. В концерте примут участие Олег Басилашвили, Карен Шахназаров, Сергей Безруков, Александр Ширвиндт, Ирина Пегова, Денис Мацуев, Юрий Башмет и многие другие звезды.



На мероприятии также будут чествовать ветеранов студии.









Фото: Mosfilm