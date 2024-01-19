На Камчатке открыли первый Центр казачьей культуры

На Камчатке открылся первый Центр казачьей культуры, сообщают краевые власти.



Отмечается, что в регионе удалось получить существенные результаты по развитию казачества и открыть Центр, созданный краевым министерством культуры.



Учреждение будет заниматься системным развитием казачьей культуры на территории региона, рассказал зампред регионального правительства Павел Ясевич.



Одним из направлений работы Центра в 2024 году станет привлечение казаков к несению государственной службы. Казаки, в частности, будут помогать правоохранителям во время массовых мероприятий.



В настоящее время в Камчатском крае действует Уссурийское войсковое казачье общество, в составе которого шесть городских и станичных казачьих обществ.









Фото: пресс-служба правительства Камчатского края