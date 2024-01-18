Лауреат престижной литературной премии в Японии призналась в использовании нейросети

Лауреат самой престижной литературной премии в Японии имени Рюноскэ Акутагавы, 33-летняя писательница Риэ Кудан созналась в использовании нейросети. Искусственный интеллект сгенерировал около 5% предложений в ее романе-победителе «Токийская башня сочувствия».





Автор также призналась, что включила созданные нейросетью элементы без изменений. Роман был написан в том числе с использованием ChatGPT.





«В последующем я бы также хотела продолжать использовать технологии, чтобы, применяя их, еще больше развить свое творчество», — заявила писательница в эфире пресс-конференции, запись которой опубликована на YouTube-канале Nippon TV.





Риэ Кудан уже была номинирована на премию Акутагавы в 2021 году. Тогда писательница представила роман «Школьница».





Действие «Токийской башни сочувствия» разворачивается в будущем. В одном из парков Токио Синдзюку строится небоскреб, предназначенный для комфортного размещения преступников по правилу «это люди, которые заслуживают сочувствия». В романе рассказывается о женщине-архитекторе. Героиня недовольна толерантностью общества и растущим присутствием технологий генеративного искусственного интеллекта.









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