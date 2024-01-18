Никита Михалков назвал блокировку своего YouTube-канала конвульсиями Запада

Видеоплатформа YouTube заблокировала канал Никиты Михалкова «БесогонТВ». Знаменитый режиссер прокомментировал эти меры в своем Telegram.





Автор канала признался, что удивлен тому, насколько долго его проекту удалось просуществовать на YouTube. Сам он находится под санкциями уже больше года.





«Мы, конечно, готовились к таким конвульсиям Запада. И мы готовы», — написал режиссер.





Никита Михалков добавил, что если Запад думает тем самым «задушить правду», то ему это не удастся. Режиссер пообещал говорить правду, которую он ищет. Также Никита Михалков напомнил, что давно перешел на российские ресурсы, поэтому зрители могут не беспокоиться и продолжать смотреть «БесогонТВ».









Фото: YouTube