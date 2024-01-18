Театр имени Пушкина впервые привезет спектакль «Зойкина квартира» в Петербург

Московский драматический театр имени Пушкина отправился с гастролями в Санкт-Петербург. Здесь коллектив впервые представит спектакль «Зойкина квартира» по одноименной пьесе Михаила Булгакова.





Показы пройдут 19 и 20 января в БДТ имени Товстоногова, уточнили ТАСС в пресс-службе Театра имени Пушкина.





«Это первые гастроли «Зойкиной квартиры» в Санкт-Петербурге, на легендарной сцене БДТ, и мы надеемся, что петербуржцы оценят нашу версию знаменитой пьесы Булгакова», — сказал худрук и режиссер спектакля Евгений Писарев.





Также над постановкой работали сценограф Зиновий Марголин, художник по костюмам Мария Данилова, художник по свету Александр Сиваев. Главную роль играет Александра Урсуляк. Зрители также увидят Александра Дмитриева, Александра Кубанина, Елизавету Кононову, Сергея Миллера, Олега Грекова, Никиту Пирожкова, Назара Сафонова, Анну Кармакову, Александра Матросова, Наталью Рева-Рядинскую, Эльмиру Мирэль, Екатерину Серавкину, Алексея Воропанова, Олега Пышненко, Алексея Рахманова, Александра Анисимова, Николая Кисличенко, Ивана Литвиненко, Инну Кара-Моско, Артема Ляшенко, Арсения Васильевых.









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