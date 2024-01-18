Режиссер Ольга Лаптева представила фильм «Песни Поморья» в Архангельске

Режиссер из Москвы Ольга Лаптева представила в Архангельске картину «Песни Поморья» о песенном наследии Севера России. Автор рассказала журналистам, что старалась передать в картине феномен поморской песни, которая живет до сих пор и которую надо сохранять.





По словам режиссера, поморская песня настолько «природна», настолько естественна и мощна, существует в своем «совершенном объеме» как стихия, как северное сияние.





«Я придумала такую красивую сказку о севере. В процессе работы все менялось: пластика съемок, пластика характера самого проекта», — поделилась Лаптева с ТАСС





Собеседница агентства добавила, что в итоге она убрала все фрагменты по закадровому тексту, графике, анимации. Осталась чистая документалистика и естественный закадровый звук, записанный во время съемок.





Лаптева работала над фильмом в течение 2023 года в Архангельской области при поддержке Минкультуры России и министерства культуры региона. Было отснято около 100 часов видеоматериала. В съемках также участвовал Северный русский народный хор. Официальная премьера фильма состоится 25 марта. Режиссер планирует представить его на кинофестивалях.









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