В Кронштадте открылась выставка «Флот для блокадного Ленинграда»

Выставка «Флот для блокадного Ленинграда» открылась в Музее военно-морской славы в Кронштадте. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.





Президент России Владимир Путин поручил провести мероприятия в честь двух важных дат – прорыва блокады, которая отмечается 18 января, и 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Масштабный проект о подвиге моряков открывает череду памятных мероприятий, отметил Пиотровский в Telegram-канале.





Экспозиция была создана при участии ведущих российских военно-морских и исторических музеев, архивов, организаций, занимающихся сохранением военно-морского наследия. На выставке представлены документы, настенная графика, арт-объекты, предметы быта и видеоматериалы. Отдельный раздел посвящен затонувшим кораблям. Выставка будет работать еще три месяца.









Фото: YouTube