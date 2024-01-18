Тур БСО в честь юбилея работы худрука Федосеева пройдет в 15 городах России

Государственный академический Большой симфонический оркестр имени Чайковского отправится в тур по России в честь 50-летия работы художественного руководителя, народного артиста СССР Владимира Федосеева. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала заместитель худрука оркестра Татьяна Назарбекова.





По ее словам, концерты и выступления в честь юбилея работы Федосеева охватят как минимум 15 российских городов, и везде будут разные программы.





«Сейчас у нас в списке около 15 городов России, от которых мы получили приглашение принять участие в различных фестивалях или просто посетить эти города. Но приглашения продолжают поступать, эта цифра может увеличиться», — сообщила она.





Назарбекова добавила, что это будет и концерт в Москве 17 февраля. Последнее приглашение поступило из Перми и Челябинска. Концерт планируется в марте 2025 года.





Владимир Федосеев заявил, что нужно показать созданное за 50 лет работы не только столице, но и всей России. Народный артист СССР руководит коллективом с 1974 года.









Фото: Pixabay.com