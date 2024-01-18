В Русском музее открылась выставка детских рисунков о блокаде Ленинграда

Выставка детских рисунков «Одним дыханьем с Ленинградом» открылась 18 января в Восточном павильоне Михайловского замка в Санкт-Петербурге. Посвящен проект 80-летию полного освобождения города от фашистской блокады, сообщила пресс-служба Русского музея.





Экспозиция включает в себя около 20 произведений из Фонда детского творчества 1960-2010 годов, а также более 60 современных работ воспитанниц кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации». Большая часть рисунков воспитанниц кадетского корпуса представлена впервые.





На первом этаже Восточного павильона Михайловского замка посетители могут увидеть работы, созданные авторами от 11 до 16 лет. На рисунках изображены виды блокадного Ленинграда, подвиги жителей, отстоявших город и спасавших не только жизни, но и культурное наследие в виде шедевров Русского музея и Эрмитажа.





Воспитанницы пансиона рассказали в своих работах о торжестве жизни над смертью, о ценности мира. Произведения выставлены в зале № 2 на втором этаже павильона.





Напомним, 27 января в Петербурге пройдет ряд культурных мероприятий. Программа приурочена к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.









Фото: Пресс-служба Русского музея