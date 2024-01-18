Министр культуры Ольга Любимова назвала способ борьбы с пиратскими показами фильмов в кинотеатрах. Об этом она рассказала в интервью.





Ольга Любимова отметила, что есть очень удобные механизмы борьбы с пиратскими показами. Министр ответила на соответствующий вопрос РИА Новости





«Сначала один штраф — небольшой, потом второй — большой, а потом, я уверена, если эта практика будет продолжена, то в принципе закрытие двух-трех частных кинотеатров, да и не только частных», — сказала Ольга Любимова.





По словам министра, это «очень отрезвляет отрасль». В этом смысле Минкультуры делает для кинопоказа все, добавила Ольга Любимова. Министр подчеркнула, что фильмы продюсеров, которые соответствуют российскому законодательству, могут получить прокатное удостоверение. Такие картины прекрасно проходят и выходят, добавила Ольга Любимова и привела в пример работы Гая Ричи, анимацию Хаяо Миядзаки.









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