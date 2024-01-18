Фильм Германа-младшего «Воздух» вышел в широкий прокат

Фильм Алексея Германа-младшего «Воздух» вышел в широкий прокат в четверг, 18 января. Россияне могут посмотреть картину на большом экране.





Съемки «Воздуха» заняли три года. Светская премьера картины прошла 16 января в московском кинотеатре «Октябрь».





Первыми фильм увидели зрители XXXVI Токийского международного кинофестиваля. Смотр проходил осенью 2023 года. Здесь также прошла и мировая премьера нашумевшей картины Германа-младшего.





Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что фильм получился глубоким, пронзительным и зрелищным. По ее словам, это праздник для тех, кто болеет за отечественное авторское кино, поскольку его впервые представили с таким размахом.





Полноразмерные модели самолетов создавались в восстановленных павильонах киностудии «Ленфильм». Сцены боев в воздухе снимали с использованием виртуальных технологий.









Фото: YouTube