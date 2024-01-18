Выставка-форум «Арх Москва 2024» откроется в Гостином Дворе 22 мая

XXIX Международная выставка-форум архитектуры и дизайна «Арх Москва» пройдет в комплексе «Гостиный Двор» с 22 по 25 мая. В этом году будут представлены более 300 участников.





Выставка-форум пройдет под патронатом правительства Москвы и комитета по архитектуре и градостроительству. Участниками станут государственные институции, девелоперы, архитектурные мастерские, дизайн-бюро, профильные учебные заведения, а также производители и дистрибьюторы инновационных строительных материалов и инженерных решений.





Главной темой «Арх Москвы 2024» будет «Польза». Выставка будет разбита на разделы «Архитектура», «Девелопмент», «Дизайн», «Инженерные решения», «Материалы и технологии», «Образование». Также спецраздел выделят мероприятиям, посвященным архитектуре и градостроительной политике Москвы.









Фото: Пресс-служба выставки-форума «Арх Москва»