Артисты балета из России выступят на сцене Большого театра Китая

Российские артисты балета выступят на гала-концерте в Большом театре города Далянь китайской провинции Ляонин. Мероприятие состоится 4 февраля.





Гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина на пресс-конференции в ТАСС рассказала о программе гала-концерта. Артисты балета ведущих театров России выступят с номерами под музыкальное сопровождение китайского симфонического оркестра. Со сцены прозвучат фрагменты «Щелкунчика», «Лебединого озера», «Шехеразады», «Дон Кихота» и других произведений.





«Гала-концерт <…> — это важный символ российско-китайской дружбы, сотрудничества, открытости и взаимного интереса наших стран к культуре друг друга», — подчеркнула Вероника Никишина.





Мероприятие может стать важным символом начала года перекрестных культурных обменов РФ и Китая, добавила она.





Министр культуры Ольга Любимова в свою очередь отметила роль культуры в продвижении «Сделано в России» в Китае. По ее словам, в Ляонине пройдет уникальное мероприятие, символичное и красивое. Министр также оценила огромную любовь китайских зрителей к российской культуре.









Фото: Pixabay.com